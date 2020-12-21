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ФСБ назвала подделкой запись разговора Навального с сотрудником службы

21:24
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Организовать провокацию оппозиционеру помогали иностранные спецслужбы, заявили в ведомстве

В ФСБ России заявили, что разговор оппозиционера Алексея Навального с сотрудником службы является подделкой. Новое "расследование" блогера – это провокация, организованная при помощи иностранным спецслужб, полагают в ведомстве.

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"Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое "расследование" о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ (цитата по РИА Новости).

В ведомстве отметили, что использование способа подмены номера абонента – это известный прием иностранных спецслужб. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее в понедельник Навальный опубликовал расследование о якобы причастности сотрудников ФСБ к его госпитализации. В том числе был опубликован разговор с человеком, которого сам оппозиционер назвал сотрудником спецслужбы.

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