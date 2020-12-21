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Путин присвоил звание генерала армии главе МЧС

21:54
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Президент подписал указ

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. "Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу", - говорится в тексте документа. 

Евгений Зиничев возглавляет МЧС с 18 мая 2018 года. В декабре этого же года ему было присвоено звание генерал-полковник.

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