Путин присвоил звание генерала армии главе МЧС

Президент подписал указ

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. "Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу", - говорится в тексте документа.

Евгений Зиничев возглавляет МЧС с 18 мая 2018 года. В декабре этого же года ему было присвоено звание генерал-полковник.

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