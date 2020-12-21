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Россиянка за год родила троих детей

22:43
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Нет, это не тройня

В Татарстане женщина родила троих детей в течение одного календарного года.

Необычный случай произошел в Камском детском медицинском центре (КДМЦ) Набережных Челнов. 20 декабря 2020 года на свет появился мальчик весом 3,5 килограмма. Малыша назвали Саидом. А 11 месяцев назад, 20 января 2020 года, родились его брат и сестра – двойняшки Сафия и Кабир.

"Такие случаи, когда у женщины между первыми и вторыми родами короткий перерыв, бывает, даже девять месяцев, не редкость", - сообщил изданию "Татар-информ" заместитель главного врача по акушерству и гинекологии КДМЦ Алексей Эстрин.

Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. В скором времени их выпишут из роддома. 

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