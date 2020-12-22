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Более 40 российских организаций попали под санкции США

01:14
  • вторник
  • 22 декабря 2020

В частности, под ограничения попал Рособоронэкспорт и госкорпорация "Ростех"

Министерство торговли США ввело санкции в отношении российских и китайских организаций, связанных с оборонным сектором. Полный перечень опубликован на сайте ведомства.

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В частности, под ограничения попали Минобороны, Служба внешней разведки, Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех" и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром".

Также в списке значится компания "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс".

Как заявили "Интерфаксу" в "Ростехе", санкции США являются очередными недружественными действиями. "Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - сказал представитель компании в разговоре с агентством.

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