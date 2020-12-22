За границу на Новый год отравится только 1% россиян

При этом больше половины населения страны намерены остаться на праздники дома

Лишь 1% граждан России намерены провести новогодние праздники за рубежом. К такому выводу пришли эксперты банка “Открытие”, проведя соответствующий опрос. О результатах исследования пишет ТАСС.

"Пандемия коронавируса существенно изменила личные новогодние планы россиян. В частности, только 1% наших соотечественников собираются провести новогодние каникулы за границей. При этом 60% вообще откажутся от каких-либо поездок и останутся дома", - цитирует агентство выдержку из результатов опроса.

Также отмечается, что среди тех, кто в обозримом будущем никуда не собирается, большинство живет на Дальнем Востоке (70%) и в Сибири (68%). Что касается Москвы и Московской области, то там остаться дома на новогодние каникулы планируют 48% жителей. Вместе с тем 18% опрошенных отметили, что хотят отметить Новый год за пределами дома, но в родном городе или пригороде. О планах проведать родных и близких на малой родине сообщили 11% россиян. Этот вариант наиболее часто выбирали жители Урала (18%), а также Московского региона и Северного Кавказа (по 15%).

Еще 7% россиян (и 15% жителей столичного региона) готовятся встретить праздники на даче. 2% готовятся поехать на российские горнолыжные курорты.

Опрос был проведен с 14 по 21 декабря среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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