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Посол в ЦАР опроверг переброску российских военных в республику

08:02
  • вторник
  • 22 декабря 2020

По словам Владимира Титоренко, там работают лишь пять сотрудников Минобороны

В Центральноафриканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Минобороны РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Ранее французская газета Le Figaro написала, что три вооруженные повстанческие группировки объединились и начали наступление на столицу ЦАР Банги, после чего Россия якобы отправила в республику "несколько сотен военнослужащих".

"Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу", - отреагировал на французскую публикацию Титоренко.

Он добавил, что еще 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН - МООНЦАР.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года. В Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами. Согласно данным ООН на конец июля 2018 года, до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома  за время конфликта, около шести тысяч человек погибли.

В феврале 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок заключили мирное соглашение. Этому предшествовали две недели напряженных переговоров. Стороны заявили, что единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране - “организация свободных и инклюзивных выборов".

Вместе с тем в минувшую субботу власти ЦАР обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Российский посол на это отметил, что до столицы мятежники не дошли, так что попытки переворота не было. По словам Титоренко, Бозизе  начал подталкивать население к бунту в связи с тем, что Конституционный суд не позволил ему баллотироваться на президентских выборах.

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