Российский посол назвал новые санкции США деструктивными

Они подрывают экономическое взаимодействие между странами, уверен Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал введенные накануне Министерством торговли Соединенных Штатов экспортные ограничения в отношении российских предприятий и организаций. По мнению дипломата, подобные шаги отнюдь не способствуют улучшению отношений между государствами.

“Такие действия администрации - деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы “подрывают” нацбезопасность США”, - говорится в опубликованных в Facebook ответах Антонова на вопросы СМИ.

Посол добавил, что подобные шаги ввергают отношения между странами “в еще больший кризис”, выйти из которого можно, только если в США будут готовы “выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения”. Пока что, подчеркнул Антонов, такого стремления не заметно.

“В антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах. Речь о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии. Симптоматично, что в администрации подвели под категорию “нарушителей” даже предприятие, в которое вложен американский капитал. Речь об “ВСМПО-Ависма” - многолетнем и крупнейшем поставщике титана для аэрокосмической промышленности США”, - заключил Антонов.

В ночь на вторник стало известно, что Минторг США ввел санкции в отношении российских и китайских организаций, связанных с оборонным сектором. Под ограничения, в частности, попали Минобороны, Служба внешней разведки, Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех" и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром". Также в списке значится компания "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс".

В "Ростехе" заявили, что новые американские санкции являются очередным “витком недружественных действий”. Вместе с тем в госкорпорации добавили, что подобные шаги лишь стимулируют их работать еще лучше.

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