Вокруг памятника легендарной Аленке разгорелся скандал

Многие сочли монумент устрашающим

Город Нововоронеж прогремел на всю страну. В честь 250-летия села Новая Аленовка, из которого город и вырос, был установлен памятник основательнице, легендарной Аленке. Которая привела на эти земли односельчан из Лебедянского уезда. К славному юбилею Нововоронеж был украшен скульптурой.

Шум на всю Сеть! Назвали ее и символом 2020 года, и родственницей Белых ходоков из "Игры престолов". Мемы заполонили интернет. Администрация Нововоронежа отмалчиваться не стала. "Аленка" стала подарком городу и старожилам-уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села, и ни копейки бюджетных средств на скульптуру потрачено не было", - сообщили там. Отмечено также, что памятник – не чиновничья прихоть, проект был согласован со старейшими жителями города.

Легендарную Аленку, согласно преданию, порешил у ручья разбойник Кудеяр. И в этом пользователи Сети увидели символическую связь с днем сегодняшним. Судьба монументальной Аленки была решена. Демонтировали и отправили на склад. И теперь Сеть в тревоге гадает, кто займет пустующее пространство в Нововоронеже? Вдруг очередной творец, задумавший создать шедевр к юбилею, снова решит удивить местных жителей неожиданным легендарным образом, напоминающим нам всем, что в действительности все не так, как на самом деле.

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