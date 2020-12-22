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Ученый рассказал, как победить новый штамм коронавируса

09:26
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Необходимы карантинные меры и вакцинация

Насколько опасна и чем вызвана новая мутация коронавируса? Можно ли говорить об устойчивости возбудителя инфекции к вакцинам в связи с его способностью постоянно изменяться? И нужно ли будет адаптировать существующие препараты под новые формы вируса?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Вирус победим. Но новые штаммы будут рождаться до тех пор, пока мы пандемию не прекратим. Мы видим, что в Великобритании как раз начинает доминировать конкретный штамм. Он быстрее инфицирует других людей и проявляется все больше. Остановить его так же реально, как любой другой. Это карантинные меры и вакцинация", - рассказал Волчков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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