Российские военные отремонтировали школу в провинции Алеппо

Занятия в этой школе не велись несколько лет
В поселке Абу-Хайя сирийской провинции Алеппо возобновила работу местная школа. Во время войны всего в нескольких километрах от населенного пункта проходила линия фронта и здание учебного заведения правительственная армия использовала под казармы. Возобновить занятия удалось благодаря российским военным, которые по просьбе местных властей отремонтировали школу.
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