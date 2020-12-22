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Российские военные отремонтировали школу в провинции Алеппо

09:54
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Занятия в этой школе не велись несколько лет

В поселке Абу-Хайя сирийской провинции Алеппо возобновила работу местная школа. Во время войны всего в нескольких километрах от населенного пункта проходила линия фронта и здание учебного заведения правительственная армия использовала под казармы. Возобновить занятия удалось благодаря российским военным, которые по просьбе местных властей отремонтировали школу.

Подробнее - в репортаже Алексея Платонова

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