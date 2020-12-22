ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия развернула полевой автопарк для миротворцев в Карабахе

09:36
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Это сделано в кратчайшие сроки

В Нагорном Карабахе российское Минобороны в кратчайшие сроки развернуло полевой автопарк для военной и специальной техники, которую используют наши миротворцы.

Комплекс расположился на площади 6 тысяч квадратных метров. Там оборудованы места для 360 машин, пункт технического обслуживания и ремонта, заправочная станция и склад.

Инженерные подразделения тем временем продолжают разминирование территорий. Уже обследовано 248 гектаров, 95 километров дорог и 423 здания. Всего обезврежено 8 тысяч 300 взрывоопасных предметов. Их вывозят и уничтожают на специальном полигоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полевой автопарк для военной и специальной техники в Карабахе
Полевой автопарк для военной и специальной техники в Карабахе
Полевой автопарк для военной и специальной техники в Карабахе
Полевой автопарк для военной и специальной техники в Карабахе
Разминирование в Карабехе
Разминирование в Карабехе
Разминирование в Карабехе
Разминирование в Карабехе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.