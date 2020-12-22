Россия развернула полевой автопарк для миротворцев в Карабахе

Это сделано в кратчайшие сроки

В Нагорном Карабахе российское Минобороны в кратчайшие сроки развернуло полевой автопарк для военной и специальной техники, которую используют наши миротворцы.

Комплекс расположился на площади 6 тысяч квадратных метров. Там оборудованы места для 360 машин, пункт технического обслуживания и ремонта, заправочная станция и склад.

Инженерные подразделения тем временем продолжают разминирование территорий. Уже обследовано 248 гектаров, 95 километров дорог и 423 здания. Всего обезврежено 8 тысяч 300 взрывоопасных предметов. Их вывозят и уничтожают на специальном полигоне.

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