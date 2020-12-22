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Извержение вулкана на Гавайях вызвало землетрясение

10:14
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Жителям рекомендовано не покидать свои дома

В очередной раз проснулся вулкан Килауэа - один из самых больших и активных на Гавайских островах. Извержение началось в кратере огненной горы и вызвало землетрясение магнитудой 4,4. 

Для населения объявлен красный уровень угрозы. Жителям рекомендовано не выходить на улицу и пользоваться респираторами. До этого вулкан заявлял о себе в мае 2018 года. Тогда извержение длилось четыре месяца. Потоки лавы почти полностью уничтожили расположенный неподалёку городок, где до этого проживали 10 тысяч человек, а также значительную часть дорог и инфраструктуры Большого острова.

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