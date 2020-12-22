Байден в прямом эфире привился от коронавируса

Применение вакцины началось в США с 14 декабря

Первую дозу вакцины от коронавируса получил избранный президент США. Джо Байдену ввели её в присутствии прессы. Демократ во время процедуры был в защитной маске. Он в шутливой форме отверг предложение медсестры сосчитать до трех перед уколом, передает "ТВ Центр".

Байден похвалил подготовленную администрацией Трампа госпрограмму "Операция невероятная скорость" по разработке и внедрению вакцины. Препарат создан совместно американской и германской компаниями. Он должен храниться при температуре минус 70 градусов. Человеку требуется введение двух доз.

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