ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Наступил большой медовый месяц": Авербух рассказал о свадьбе с Арзамасовой

08:49
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Фигурист и актриса поженились 20 декабря

Свадьба 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха стала одним из самых неожиданных событий 2020 года. Влюбленные скромно отметили это важное событие в кругу родных и близких.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились
Арзамасова намекнула на свадьбу с Авербухом

"С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь. Спасибо всем огромное за добрые слова, которые написаны на наших с Лизой страницах. Очень тронуты каждым сообщением", - заявил Авербух.

Фигурист подчеркнул, что у них с Арзамасовой не было намерения скрывать свой новый статус. О том, что актриса официально стала его супругой, Авербух сообщил лично.

"Как и обещали, говорим, когда есть, о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие", - цитирует спортсмена СтарХит.

О грядущем бракосочетании слухи появились пару недель назад. На мысль о свадьбе поклонников натолкнул снимок Арзамасовой с кольцом на безымянном пальце. Тогда фигурист заявил, что, когда им с возлюбленной "будет что сказать по этому вопросу", "они обязательно сообщат".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.