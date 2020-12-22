"Наступил большой медовый месяц": Авербух рассказал о свадьбе с Арзамасовой

Фигурист и актриса поженились 20 декабря

Свадьба 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха стала одним из самых неожиданных событий 2020 года. Влюбленные скромно отметили это важное событие в кругу родных и близких.

"С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь. Спасибо всем огромное за добрые слова, которые написаны на наших с Лизой страницах. Очень тронуты каждым сообщением", - заявил Авербух.

Фигурист подчеркнул, что у них с Арзамасовой не было намерения скрывать свой новый статус. О том, что актриса официально стала его супругой, Авербух сообщил лично.

"Как и обещали, говорим, когда есть, о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие", - цитирует спортсмена СтарХит.

О грядущем бракосочетании слухи появились пару недель назад. На мысль о свадьбе поклонников натолкнул снимок Арзамасовой с кольцом на безымянном пальце. Тогда фигурист заявил, что, когда им с возлюбленной "будет что сказать по этому вопросу", "они обязательно сообщат".

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