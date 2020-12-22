ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москву вернутся холода с гололедом

08:26
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Температура уходит в минус

Москвичей призвали к осторожности: в столичный регион возвращается холод, а вместе с ним и гололед. Аккуратными надо быть как автомобилистам, так и пешеходам.
Москвичей предупредили о гололеде и снегопаде

"Сейчас у нас плюсовая температура, поэтому на дорогах, тротуарах снежно-водяная каша. В течение дня температура будет уходить от оттепели к устойчивой минусовой температуре, поэтому все это схватится коркой льда", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, погоду 22 декабря определяет северо-западная периферия антициклона. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице понизится до минус 1 - минус 3, в Подмосковье до минус 5. К вечеру станет еще холоднее.

Атмосферное давление немного понизится, до 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, приводит комментарий синоптика РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гололедица
Гололедица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.