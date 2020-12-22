В Москву вернутся холода с гололедом

Температура уходит в минус

Москвичей призвали к осторожности: в столичный регион возвращается холод, а вместе с ним и гололед. Аккуратными надо быть как автомобилистам, так и пешеходам.

"Сейчас у нас плюсовая температура, поэтому на дорогах, тротуарах снежно-водяная каша. В течение дня температура будет уходить от оттепели к устойчивой минусовой температуре, поэтому все это схватится коркой льда", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, погоду 22 декабря определяет северо-западная периферия антициклона. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице понизится до минус 1 - минус 3, в Подмосковье до минус 5. К вечеру станет еще холоднее.

Атмосферное давление немного понизится, до 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, приводит комментарий синоптика РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"