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Инфекционист: коронавирус станет более заразным через пять лет

08:53
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Но осложнений будет вызывать меньше

Через пять-семь лет коронавирусная инфекция станет более заразной, но количество осложнений уменьшится, сообщил в беседе с РИА “Новости” инфекционист Евгений Тимаков.

"Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет, коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", - рассказал Тимаков.

Ранее стало известно, что в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Как подтвердил консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии, штамм распространяется с большей скоростью, так что от населения требуется еще большая осторожность. Согласно предварительным оценкам, новый вариант вируса на 70% заразнее обычного.

В связи с обнаружением новой мутации Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Это произошло в полночь 22 декабря. Ограничения будут действовать в течение недели. В оперштабе заявили, что ситуация в Великобритании "тщательно анализируется". Там также не исключили, что в связи с мутацией коронавируса могут быть приняты новые меры. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов вместе с тем отметил, что появившийся в Британии мутировавший коронавирус может обнаружиться и в России.

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