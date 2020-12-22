Россияне назвали главные события уходящего года

О коронавирусе старались не вспоминать

Уходящий 2020 год запомнился россиянам не только пандемией коронавируса. В числе важных событий, которые запомнились жителям российских мегаполисов – празднование 75-летия Победы и принятие поправок к Конституции. Не обошли вниманием респонденты также работу властей по благоустройству улиц и ремонту дорог.

Как выяснил проводивший исследование онлайн-сервис поиска работы SuperJob, приоритеты у жителей городов разных частей России отличаются. Так, в Иркутске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске на первом месте – политика. Москвичи и красноярцы самым важным событием назвали поправки к Конституции.

"Федеральная программа ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустройства по достоинству оценены жителями мегаполисов. Особенно важным это оказалось в Воронеже, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Саратове, Ульяновске и Уфе", - отметили исследователи.

День Победы по-прежнему одно из главных событий года - несмотря на то, что из-за карантина празднование 9 Мая по большей части прошло онлайн или без зрителей, а парады и шествия были перенесены на 24 июня. События в бывших союзных республиках по-прежнему волнуют россиян – опрошенные часто упоминали конфликт в Карабахе.

Из событий местного масштаба москвичи вспоминают открытие новых станций метрополитена, ДТП с Михаилом Ефремовым и отказ от троллейбусов. Жителям Северной столицы год запомнился прежде всего праздничными мероприятиями – такими, как День города, День ВМФ, "Алые паруса", "Чудо света", а также недавний концерт Басты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"