Роструд рассказал, как сделать 31 декабря выходным

В данном случае все зависит от работодателя

Так как 31 декабря предшествует праздничному дню, работать разрешается на один час меньше, но существует и возможность сделать его полностью выходным. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

"Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - сообщил в разговоре с РИА “Новости” заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Также, уточнил он, работодатель может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению, как отгул за отработанное сверхурочное время или же за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска. Кроме того, в Роструде напомнили, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник 11 января.

Ранее в ряде регионов 31 декабря объявили выходным. Это относится, в частности, к Санкт-Петербургу, Ленинградской , Ярославской, Архангельской и Волгоградской областям, а также Карелии, Крыму и Мордовии.

В 2019 году депутаты фракции ЛДПР внесли в Государтсвенную думу законопроект о том, чтобы придать 31 декабря присвоили статус выходного дня на федеральном уровне. Предлагалось закрепить в законе такое положение, согласно которому правительство бы переносило выходные дни года так, чтобы 31 декабря всегда оказывался нерабочим. Инициативу отклонили в конце ноября 2020 года.

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