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"Открытые горизонты БАМа": британец с тоской вспомнил о поездке по России

10:00
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Мужчина рассказал о впечатлениях после поездки по БАМу

Британский путешественник Оливер Смит поделился своими впечатлениями от поездки по Байкало-Амурской Магистрали. Мужчина признался, что мечтал проехать по БАМу с того момента, как впервые узнал о магистрали.

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"Железнодорожные путешествия по России часто сравнивают с морскими путешествиями, и БАМ не исключение. Путешествие с запада на восток занимает четыре-пять дней, немного меньше, чем трансатлантический переход", - рассказал Оливер.

Во время путешествия и правда возникает ощущение, будто "реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными", заявил британец. По его словам, все дни, проведенные в поездке, он ощущал себя загипнотизированным постоянным движением и погруженным в транс при виде российских просторов.

Неизгладимое впечатление на иностранца произвели и остановки в небольших городках, и сон в вагоне поезда под ритмичный стук колес.

"В мою последнюю ночь на БАМе я помню, как проснулся на рассвете и провел некоторое время, прижавшись носом к холодному оконному стеклу. Отражение луны блестело на реках. Сосновые леса были окутаны снегом, тенью и тишиной. Раз или два показались огни постройки у путей — как маяк в темноте"

Оливер добавил, что в период карантина он особенно явно начал ощущать тоску по "открытым горизонтам" БАМа, передает Financial Times.

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