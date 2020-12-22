Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 77 миллионов

Более 53 миллионов пациентов вылечились от коронавируса

Более 77 миллионов человек в мире заразились коронавирусом с начала пандемии. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса. По подсчетам специалистов, вылечились свыше 53 миллионов пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

За минувшие сутки количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний увеличилось до 1 702 596. По состоянию на 08:30 мск 22 декабря число выявленных случаев коронавируса достигло 77 364 641.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты – здесб с начала пандемии выявлено 18 035 209 инфицированных COVID-19. В Индии за прошедшие 24 часа количество выявленных случаев коронавируса выросло до 10 075 116. Бразилия – на третьем месте, здесь заболели 7 263 619 человек.

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