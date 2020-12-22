На Украине предложили устроить России "новый Перл-Харбор"

Нормандский формат бесполезен, заявил политолог Зиновий Свереда

Украина должна устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор" и разработать военную стратегию “освобождения Крыма и Донбасса”. С таким заявлением выступил украинский политолог Зиновий Свереда в эфире телеканала “Прямой”.

"Желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров. Реальная оборона - это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", - приводит слова политолога РИА “Новости”.

Свереда добавил, что Украина близка к тому, чтобы стать одной из передовых стран в вопросе защиты своих интересов. Когда это произойдет, подчеркнул политолог, Вашингтон и Лондон будут относиться к Киеву как к партнеру. Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить Крымский мост и рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях. Вместе с тем военный эксперт Михаил Жирохов утверждал, что "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске. Кроме того, тот же Свереда предлагал новый способ защиты от “российской агрессии” - для этого, по его словам, необходимо продать земли на восточной границе Украины американским компаниям.

Перл-Харбор - гавань на Оаху, третьем по величине населенном острове Гавайского архипелага. Большая часть гавани и прилегающих территорий заняты центральной базой Тихоокеанского флота Военно-морских сил США. 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение с воздуха на Перл-Харбор, что послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну. В результате атаки 2403 американца были убиты (из них 1102 на борту взорвавшегося линкора "Аризона") и 1178 были ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"