В Москве от коронавируса вылечились еще 5003 человека

Общее число выздоровевших в столице превысило 577 тысяч

Столичный оперативный штаб привел новые данные по выздоровевшим от коронавируса. За минувшие сутки врачи вылечили от COVID-19 еще 5003 человека.

Общее число выздоровевших в Москве с начала пандемии увеличилось до 577544 человек.

По данным на утро 22 декабря, с начала пандемии в России подтверждено 2877727 случаев коронавируса. Накануне был установлен суточный максимум - 29350 заболевших. За весь период пандемии в стране вылечились 2295362 человека.

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