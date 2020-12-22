Госдума обсудит госрегулирование цен на товары первой необходимости

В период пандемии нельзя допустить необоснованного повышения цен на базовые продукты питания

Госдума готовится закрыть осеннюю сессию. Во вторник на Охотном ряду проходит одно из финальных заседаний нижней палаты парламента. До конца года депутаты рассмотрят немало важных вопросов, в числе которых - ужесточение правил проведение митингов и блокировка опасного контента в соцсетях.

Так, предлагается ограничивать доступ к материалам, в которых звучат призывы к экстремизму, опасным для жизни действиям, употреблению наркотиков. В повестке также проекты, регулирующие деятельность иноагентов, второе чтение ждёт важнейший вопрос о комплексном развитии территорий. Кроме того, Госдума обсудит госрегулирование предельных цен на товары первой необходимости, передает "ТВ Центр".

"В числе первоочередных вопросов - полномочия правительства в части регулирования цен на социально значимые продукты. Мы считаем, что в период пандемии нельзя допустить необоснованного повышения цен на базовые продукты питания. Правительство должно контролировать ситуацию, иметь возможность принять оперативное решение, чтобы защитить граждан", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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