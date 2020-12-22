Путин присвоил статус ветеранов ВОВ жителям осажденного Севастополя

Им положены федеральные меры соцподдержки

Статус ветеранов Великой Отечественной войны получат россияне, награждённые знаком "жителю осаждённого Севастополя". Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, передает "ТВ Центр".

Теперь больше тысячи человек будут получать федеральные меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильём и лекарственными препаратами, компенсация расходов на оплату ЖКХ. Также предусмотрены санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

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