Новые партии вакцины "Спутник V" поступают в регионы

Масштабная вакцинация продолжается

В российских регионах в первую очередь прививают тех, кто находится в зоне риска по долгу службы. Это, конечно, медики, учителя и военнослужащие. А в Санкт-Петербурге препарат начали получать социальные работники. В городе планируют открыть пункты на базе 70 поликлиник.

"Спутник V" в Ярославле. Коробки с вакциной в город доставили на поезде. В процессе транспортировки тщательно соблюдаются условия хранения. В больницах и поликлиниках, где проводят вакцинацию, препарат находится в морозильной камере. Строгие правила и для тех, кто пришел на инъекцию. Контроль за температурой тела, отсутствие аллергий и жалоб на здоровье на момент процедуры - залог успеха.

400 доз препарата поступили в пункты вакцинации Бийска. Врачи, учителя, работники транспортной отрасли и торговли - пока прививку от коронавируса получили 150 человек. На Урале скоро начнется вакцинация сотрудников предприятий. Пока же прививку от коронавируса получают те, кто в группе риска.

Первую партию вакцины распределили по нескольким больницам области. Прививают учителей и военнослужащих, которые несут боевое дежурство по всей стране. В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Поволжье, вместе с вакцинацией командного состава проводят и дезинфекцию помещений.

Скоро на базе 70 клиник Санкт-Петербурга появятся прививочные пункты по вакцинации от COVID- 19. Чтобы "разорвать" социальные контакты, 31 декабря в Северной столице объявлен выходным. Губернатор попросил петербуржцев снизить активность.

Город на Неве засверкал иллюминацией. На Дворцовой площади установили ель. Петербуржцы ринулись в магазины за подарками. Однако ситуация с распространением коронавируса далека от праздничной.

В столице с начала декабря работает 70 пунктов вакцинации. Запись на прививку от коронавируса открывается каждые 2 недели - это возможность получить защиту от инфекции миллиону москвичей.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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