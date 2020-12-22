В "Роскосмосе" отреагировали на санкции США

Какие предприятия попали в черный список?

Американские санкции в отношении предприятий ракетно-космической отрасли России создают дополнительные препятствия в сотрудничестве наших стран и работе МКС. Так прокомментировали в "Роскосмосе" пакет новых торговых ограничений, принятый в Вашингтоне. В списке - десятки крупнейших российских и китайских государственных компаний.

Длинный перечень компаний из нового "черного списка" появился на сайте Министерства торговли этим утром. Формально он должен информировать американские корпорации о необходимости получать особую лицензию на продажу своей продукции указанным предприятиям. Фактически - это полный запрет на покупку американских товаров и технологий для тех, кто попал под санкции.

"Правительство США пришло к выводу, что эти компании являются конечными военными пользователями американской продукции. Ведомство признает важность задействования партнерских связей с компаниями США по всему миру для противодействия усилиям КНР и России по направлению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Под санкции попали больше 40 российский компаний, ведомств и организаций. В том числе - Минобороны и Служба внешней разведки. Почему-то дважды там записаны Казанский вертолетный завод, компания "Сухой". А корпорация "Иркут" даже трижды. При этом в списке оказались и ракетно-космический центр "Прогресс" - разработчик и изготовитель ракет "Союз". И Каменск-Уральский металлургический завод. Научные институты Росатома и предприятия Ростеха.

Все это, полагают эксперты, больше похоже не на заботу о нацбезопасности. А на попытку устранить конкурентов. Которая, как отмечают в нашем МИД, негативно скажется на и без того непростых двусторонних отношениях.

"Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты, якобы "подрывают" нацбезопасность США", - отметил посол России в США Анатолий Антонов.

И ведь санкции, отмечают российские дипломаты, вредят и интересам американского бизнеса. В списке, например, оказалась металлургическая компания "Ависма". Вот уже много лет крупнейший поставщик титана для аэрокосмической промышленности США. А в развитие предприятия вкладываются американские инвесторы.

Которые санкционный список встретили явно не с восторгом. Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации, уведомлений об отказе от сотрудничества от зарубежных партнеров там пока не получали. Впрочем, даже в этом случае российские предприятия, безусловно, найдут выход из ситуации. Так, из-за ранее введенных ограничений Россия уже отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений. Расчеты теперь производятся в рублях, что, безусловно, укрепляет национальную валюту.

Под экспортные ограничения попали и 58 предприятий из Китая. В том числе ряд региональных компаний авиационного и технологического секторов, лаборатория химических веществ Института фармакологии и Национальное метеорологическое бюро. Пекин в ответ также водит особые правила для иностранных инвестиций в военный комплекс.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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