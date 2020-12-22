Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вики Клеймёновой

Девочке требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вики Клеймёновой. У 8-летней девочки диагностирована остеосаркома. Раковая опухоль почти полностью уничтожила часть правой ноги. Вика постоянно закована в плотный ортез, чтобы избежать перелома, ей уже несколько месяцев нельзя самостоятельно ходить. Прогнозы врачей страшные. Вплоть до ампутации. Единственный выход - удалить поражённый участок и установить эндопротез. Сама Вика из-за перенесенных испытаний почти ничего не говорит. А её родители умоляют о помощи. Стоимость эндопротеза - более двух с половиной миллионов рублей. Но у семьи таких денег нет. Операцию нужно сделать срочно.

Чтобы Вика смогла продолжить лечение, ваша помощь ей нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета.

Как мама ни старается, коляска то и дело застревает в снегу. Вика этого не замечает – она наконец-то увидела ёлку. Тянется к блестящим шарам, будто пытается запомнить это волшебство.

Еще несколько минут – и снова в палату. А так хочется гладить и гладить сверкающих оленей. Таких же хрупких, как она сама. Вика перестала ходить этим летом. Невыносимо заболела правая нога. Диагноз врачей после обследования - остеосаркома. Причем, раковые клетки так быстро уничтожали её кость, что тут же начали сильнейшую химиотерапию. 8-летний ребёнок стойко выдержал три курса. Недавно Вика встала на костыли. Но несколько шагов – и всё. Устала.

Рядом с Викой не только мама, но и врачи. С утра до вечера. Поскольку ситуация очень опасная. Нога закована в специальную защиту – ортез. И наступать на неё для девочки смертельно опасно.

"Есть риск патологического перелома – по поводу основного опухолевого заболевания. Поэтому на данный момент у неё ограничения физической нагрузки, ограничения движения", - рассказал врач - детский онколог Вахтанг Харбелия.

У Вики остались одни воспоминания о той прошлой здоровой жизни. Как пела, танцевала, ездила на соревнования по художественной гимнастике. Сейчас, когда боль уходит, она может лишь сидеть за больничным столом и рисовать. Причем, всегда одно и тоже.

Мама держится из последних сил. Многие этапы борьбы с болезнью боится вспоминать. "Я даже уходила в другую комнату, плакала. Потому что смотреть на ребенка сложно, когда он бессильный. Не ест, не пьёт, а ты ничего не можешь сделать", - говорит Марина Клеймёнова.

Пришлось нам самим уводить маму в другую комнату. Чтобы она наконец-то могла выговориться. "Ребенок говорит - мама миленькая, помоги! Это очень сложно. Химия помогла, она закупорила это всё, приостановила. Но после третьей химии нам нужно срочно сделать операцию. Либо там неизвестно, что будет", - рассказала Марина Клеймёнова.

Об этом "либо" - то есть страшных последствиях, если срочно не будет сделана операция - даже врачи говорят с трудом. Голос срывается. "Без проведенного этапа эндопротезирования ребенку светит калечащая операция – это ампутация конечности", - сообщил Вахтанг Харбелия.

Чтобы спасти Вике и ногу, и жизнь, необходимо удалить поражённый участок бедренной кости и поставить эндопротез коленного сустава. Он индивидуальный, раздвижной – будет расти вместе с девочкой. Но его стоимость - больше двух с половиной миллионов рублей! Семье уже нечего продавать. А деньги необходимы срочно. Каждый день – на счету. Вика будто чувствует – всё рисует и рисует любимые сердечки.

Чтобы помочь Вике, достаточно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385. И спасти жизнь ребёнка с таким добрым сердцем.

Ольга Стрельцова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

Промедление может стоить Вике жизни. Остеосаркома смертельно опасна, и любая простуда может привести к рецидиву. Чтобы Вика смогла продолжить лечение, ваша помощь ей нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виктории Клеймёновой​, программа 1119

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