Археологи нашли в Крыму руины древней винодельни

Открытия позволят специалистам создать более точную картину быта того времени

В Крыму на месте строительства водовода в районе Керчи археологи обнаружили множество важных исторических находок. Фундаменты зданий, фрагменты городских улиц и даже винодельню. Раскопки вели на территории древнего города Парфения, появившегося больше двух с половиной тысяч лет назад.

Винодельню в Парфении обнаружили впервые. Один из малых городов Боспорского царства производил "напиток Богов" в небольших объемах, для собственных нужд. Но судя по другим находкам, в поселении велась активная хозяйственная деятельность.

"Данная отмощенная территория плитами известняка являлась, скорее всего, улицей или, может быть, обнесенным двором. На всем этом протяжении 50-метрового отрезка траншеи открыты кладки, вымостки, системы водостока", - рассказал археолог Павел Столяренко.

Ямы для хранения припасов - что-то вроде погреба, фундаменты зданий, фрагменты городских улиц – узкий ров не дает полного представления о поселении, но сейчас все это назвали бы плотной застройкой.

Парфений был основан более 2,5 тысяч лет назад возле самого узкого места Керченского пролива. Там, где сейчас паромная переправа, тогда была небольшая гавань, куда могли зайти различные суда. По сути, античное городище находилось на пересечении главных торговых путей Боспорского царства.

Ранее здесь уже проводились точечные исследования. На холме археологи обнаружили комплекс рыбозасолочных цистерн, крепостную стену и центральные городские кварталы. Нынешние находки позволяют установить более точные географические границы и период развития городища.

Среди находок – редкая чернолаковая и чернофигурная керамика из средиземноморских греческих полисов. На глиняных фрагментах хорошо сохранились орнаменты и изображения воина. Монеты, бусы, браслеты и другие украшения. Есть даже маленькая статуэтка – возможно, это богиня плодородия Деметра.

"Одна из самых ценных находок – это терракота, корабль, причем военный корабль, потому что у него здесь есть таран. И такие статуэтки ранее в Северном Причерноморье не были найдены", - рассказала младший научный сотрудник ИИМК РАН Екатерина Четверкина.

Раскопки проводились на месте строительства будущего водовода. В этой траншее должны были проложить трубы, но теперь тракт пройдет в стороне. А найденные античные постройки сфотографируют и вновь засыпят грунтом, пока не найдется финансирования для сохранения и музеефикации объекта.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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