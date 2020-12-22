Малайзия намерена закупить российскую вакцину от COVID-19

Ведутся переговоры

Глава малазийского правительства Мухиддин Яссин сообщил, что власти страны уже договорились о приобретении вакцины от COVID-19 у британской фармацевтической компании AstraZeneca. Сейчас ведутся переговоры о закупке препаратов у китайских компаний Sinovac и CanSino и российского НИЦЭМ им. Гамалеи.

У AstraZeneca Малайзия планирует приобрести 6,4 миллиона доз вакцины, передает Malay Mail. По словам министра науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддина, после подписания всех соглашений страна сможет вакцинировать свыше 80% населения.

"Премьер-министр только что объявил о нашем обновленном наборе вакцин от COVID-19. После подписания соглашений с COVAX, Pfizer и AstraZeneca и завершения работы над соглашениями с Sinovac, CanSino и НИЦЭМ им. Гамалеи у нас будут вакцины почти для 83% нашего населения", - заявил Джамалудин.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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