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Сторонники Трампа устроят для него виртуальную инаугурацию

10:34
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Она состоится в Facebook 20 января

Инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. В этот же день поклонники действующего главы американского государства Дональда Трампа намерены провести для своего лидера инаугурацию виртуальную. Для этого, передает “Коммерсант”, в Facebook была создана специальная группа. Мероприятие пройдет онлайн в социальной сети.

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"Мы - обычная группа частных лиц численностью 325 тыс., которые показывают нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации", - сказано в описании сообщества. Вместе с тем представители Facebook добавили в группу отметку следующего содержания: "Джо Байден - избранный президент. Его инаугурация в качестве 46-го президента США состоится 20 января 2021 года".

Выборы президента прошли в Штатах 3 ноября. Байден получил как большинство голосов избирателей, так и 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270, что и зафиксировало его победу. Трамп набрал 232 голоса. Окончательные итоги голосования будут утверждены Конгрессом 6 января. Вместе с тем Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами и будет добиваться их пересмотра.

15 декабря президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Российский лидер пожелал новоизбранному американскому коллеге успехов на новом посту и выразил уверенность, что Москва и Вашингтон смогут решить накопленные проблемы. По словам Путина, российско-американское сотрудничество должно отвечать интересам как народов обеих стран, так и всего международного сообщества.

Позднее бывшая помощница Трампа и экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл заявила, что Байдену следует относиться к России серьезно и не допускать ошибок бывшего американского президента Барака Обамы. По словам экс-помощницы Трампа, Байдену необходимо в первую очередь восстановить контроль над вооружениями, а также заняться борьбой с пандемией коронавируса. Все это, по мнению Хилл, потребует сотрудничества с российскими властями.

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