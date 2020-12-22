Роскомнадзор назвал главный источник фейков в рунете в 2020 году

Больше половины фейковых новостей было связано с темой коронавируса

Роскомнадзор назвал главный источник фейковых новостей в российском сегменте интернета в 2020 году. Как выяснилось, основная часть fake news распространялась через видеохостинг YouTube.

В ведомстве пояснили, что у российских сервисов на выполнение требований Роскомнадзора об удалении не соответствующего требованиям контента уходит от нескольких минут до нескольких часов. А вот иностранные площадки менее оперативно реагируют на обращения ведомства – в результате ложная информация остается доступна пользователям долгое время.

По данным Роскомнадзора, больше половины фейковых новостей в 2020 году были связаны с темой коронавируса. С начала 2020 года ведомство заблокировало более одной тысячи недостоверных материалов на эту тему. В службе назвали самые популярные фейки о COVID-19: это умышленное распространение вируса через процедуры тестирования и вакцинации, а также ложная статистика о числе заражений и смертей, передает РИА Новости.

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