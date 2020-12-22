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В России проходит благотворительная акция "Ёлка желаний"

12:16
  • вторник
  • 22 декабря 2020

В ней принимают участие главы регионов

В Москве во вторник проходит совещание по подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает "ТВ Центр".

До начала мероприятия в фойе губернаторы приняли участие в уже традиционной благотворительной акции "Ёлка желаний". Она призвана подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации.

Мэр Москвы тоже снял с веток две открытки и зачитал пожелания вслух - один из мальчиков мечтает стать сотрудником зоопарка, другой - полетать на вертолёте.

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Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
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