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Назван самый безопасный транспорт в период пандемии

10:41
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Что выбрать, чтобы снизить риск заразиться COVID-19?

Новогодние праздники часто становятся поводом отправиться в путешествие. Однако в пандемию коронавируса к поездкам стоит относиться с осторожностью. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, какой транспорт лучше выбрать, чтобы максимально обезопасить себя.

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Янков уверен, что в сложившейся ситуации наземный транспорт более предпочтителен, чем воздушный. В поездах на человека приходится больше пространства и воздуха, чем в самолетах, и за счет этого снижается концентрация патогенов и риск заразиться коронавирусной инфекцией.

"Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее. В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолете. В вагонах купе еще больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше", - объяснил эксперт.

Также в поездах, в отличие от самолетов, можно более точно настроить систему циркуляции воздуха, передает Радио Sputnik. В большинстве современных вагонов есть кондиционеры, а в старых можно открыть форточку. В самых новых вагонах есть встроенные системы обеззараживания воздуха, отметил Янков.

"В самолете все четко, систему нагнетания воздуха включает пилот, и она не может не работать в полете. В поезде в каждом вагоне проводник должен включать и выключать систему кондиционирования. Пассажиры всегда могут высказать свои замечания, чтобы кондиционер стал работать сильнее. Также в поезде в каждом вагоне есть возможность открыть окна и обеспечить приток свежего воздуха", - добавил специалист.

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