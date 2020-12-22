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Рогозин предложил НАСА считать американские санкции "недоразумением"

10:42
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Глава "Роскосмоса" потребовал немедленной отмены ограничений

Санкции, введенные Вашингтоном в отношении предприятий "Роскосмоса", создают дополнительные препятствия в сотрудничестве России и США в космосе. Их следует немедленно отменить и считать недоразумением, сказано в письме Дмитрия Рогозина главе НАСА Джиму Брайденстайну.
"Роскосмос" отреагировал на угрозы США

21 декабря министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который впервые попали предприятия "Роскосмоса". В их числе - ракетно-космический центр "Прогресс", который производит ракеты "Союз", а также головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.

Руководитель "Роскосмоса" направил письмо в НАСА в начале декабря, когда черный список был в процессе подготовки. "Прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС", - говорится в послании.

Рогозин в письме к Брайденстайну подчеркивает, что санкции Вашингтона в отношении "Роскосмоса" ставят под угрозу работу Международной космической станции, передает РИА Новости.

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