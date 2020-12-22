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Госдума приняла закон о едином номере для вызова экстренных служб

10:52
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Он призван оптимизировать работу "Системы-112"

Во вторник состоялось пленарное заседание Государственной думы России - был принят закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб, передает РИА “Новости”. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в августе 2020 года.

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Уточняется, что закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб. Ожидается, что благодаря установке единых принципов, требований и регламентов сформируется устойчивая схема ее развития и функционирования.

Кроме того, в тексте закона приводится определение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Вместе с тем там разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов и местного самоуправления.

Так называемая "Система-112" обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру на всей территории России. Согласно официальной формулировке, она предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

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