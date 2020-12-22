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Коронавирусом в России заболели еще 28776 человек

11:04
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Вылечились 24158 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 28776 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2906503.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 7237 человек. В Подмосковье выявлено еще 1948 случаев.

Выздоровели за сутки 24158 человек, в том числе в Москве - 5003. Скончался 561 заболевших, из них в столице - 71.

Всего с начала пандемии выздоровели 2319520 человек. Скончались 51912 заболевших.

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