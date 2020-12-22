Наталья Сергунина подвела итоги городской образовательной программы для предпринимателей

С момента ее создания обучение прошли более 20 тысяч человек

В "Онлайн-академии МБМ" доступны три бесплатные обучающие программы, рассчитанные как на начинающих, так и на опытных бизнесменов. За 2,5 года обучение прошли более 20 тысяч предпринимателей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад. За это время обучение прошли более 20 тысяч человек. Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты", - отметила она. По словам Сергуниной, бесплатные образовательные программы стали востребованной мерой поддержки для бизнесменов.

В настоящее время слушатели могут выбрать из трех обучающих программ. Программа Start поможет получить базовые знания о запуске бизнеса, познакомиться с технологиями продаж, анализом рынка, запуском и развитием собственного бренда. Также в нее входит изучение азов маркетинга, менеджмента и ведения финансов.

Программа Progress подразумевает продвинутый уровень подготовки и включает в себя углубленное изучение финансовой среды, анализ бизнес-модели и разработку стратегии компании.

Серия видеоуроков "PRO-курсы" направлена на развитие предпринимательских навыков. Ей могут воспользоваться как опытные, так и начинающие предприниматели. Занятия помогают получить новые знания по таким направлениям, как управление проектами, ведение финансового и управленческого учета. Также есть курсы по проведению успешных переговоров и повышению лидерских способностей.

Еще одна важная часть проекта — раздел Pro_live, в котором можно найти выступления бизнес-экспертов и дополнительные видеокурсы. К примеру, "Искусственный интеллект для малого бизнеса", который стал доступен в конце прошлого года. Он помогает столичным предпринимателям сделать свой бизнес более технологичным и тем самым повысить его конкурентоспособность. Также с февраля для слушателей стал доступен курс "Школа спикеров", обучающий ораторскому мастерству.

В настоящее время обучающие мероприятия на mbm.mos проходят в онлайн-формате. Найти расписание мероприятий и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте проекта. А подобрать нужную программу поможет сервис "Индивидуальная траектория развития", который определит, каких знаний не хватает предпринимателю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"