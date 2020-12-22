Госдума восстановила в России систему вытрезвителей

Учреждения будут созданы на основе государственно-частного партнерства

В России восстановят систему вытрезвителей. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, внесенный на рассмотрение еще год назад. Теперь органы госвласти и самоуправления получили право помогать людям, которые переусердствовали с алкоголем и оказались в общественном месте.

Как отметили авторы законопроекта, вытрезвители уже работают в 20 российских регионах. Их открывают на базе медицинских учреждений. А по новому закону учреждения будут создаваться на основе государственно-частного партнерства. Это даст регионам возможность взимать плату за услуги с попавших в вытрезвитель граждан.

Правила деятельности вытрезвителей будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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