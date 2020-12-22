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МВД раскрыло данные о вине иностранцев в российских ДТП

11:13
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Подобная информация публикуется ведомством впервые

Министерство внутренних дел России впервые раскрыло информацию об иностранцах, по вине которых в стране случаются дорожно-транспортные происшествия, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Как уточняется в публикации, прежде правоохранительные органы предоставляли лишь сводные цифры по ДТП с приезжими в России, однако теперь появилась разбивка по странам.

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Данные охватывают период за девять месяцев 2020 года. За это время среди иностранцев ДТП в России чаще всего провоцировали граждане Узбекистана, поучаствовавшие в 797 авариях. Далее в рейтинге идет Киргизия (701), Таджикистан (599), Азербайджан (282) и Армения (280). Что касается нижней части списка, то здесь, в частности, значатся Афганистан и Эстония (по 5 ДТП), а также Япония с Литвой (по 6 происшествий) и Руанда (7).

Больше всего жертв за девять месяцев 2020-го зафиксировали в ДТП, совершенных гражданами Таджикистана (76 погибших). Больше всего пострадавших - в авариях, случившихся по вине приезжих из Узбекистана (1080 человек).

Подобная статистика объясняется тем, что, согласно данным главного управления МВД по миграции, за девять месяцев текущего года на миграционный учет поставили 4,15 млн граждан Узбекистана и Таджикистана. Это 54% всех прибывших в страну иностранцев.

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