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На Дальнем Востоке планируют создать курорты мирового уровня

11:47
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Об этом рассказали в Ростуризме

Одной из основных задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является создание на территории страны, в частности на Дальнем Востоке, курортов международного уровня. Об этом рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

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Она отметила, что объекты и территории будут развиваться с учетом мировых практик. Особое внимание планируется уделить моделированию транспортных потоков, архитектурному облику и гармоничному развитию инфраструктуры, передает РИА Новости.

"В стране должны появиться курорты, которые составят альтернативу мировым туристическим достопримечательностям. Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Якутия и остальные регионы — это приоритеты данного направления, в которые будут заложены все модели и меры поддержки национального проекта", - заявила Лысенкова.

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