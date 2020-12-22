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Москвичам разъяснили систему штрафов за посещение баров после 23:00

11:41
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Накажут только граждан без масок и перчаток

Москвичам объяснили, кого накажут за нарушение предписаний мэра Москвы. Посетителей московских заведений, работающих, вопреки указу Сергея Собянина,  после 23:00, не штрафуют. Но при условии, что они соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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До 15 января 2021 года московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и прочим развлекательным заведениям запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. Как сообщил Данчиков, большинство организаций добросовестно соблюдают это требование. Однако в 10% случаев все же выявлены нарушения: заведения продолжали обслуживать посетителей после 23:00.

"Такие организации и предприятия привлекаются к административной ответственности. При этом граждане, находящиеся на территории юридического лица после 23:00, не привлекаются к административной ответственности за посещение заведения, однако могут быть оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты", - цитирует Данчикова ТАСС.

При этом за несоблюдение масочного режима или социальной дистанции к административной ответственности привлекут не только граждан, но и заведение, подчеркнул руковолитель Главконтроля.

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