Путин вернул Волгоградскую область к московскому времени

Закон вступает в силу в 02:00 27 декабря

С 02:00 27 декабря 2020 года Волгоградская область вновь будет относиться к московской часовой зоне (UTC+3). Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект внесла в нижнюю палату парламента Волгоградская областная дума. Согласно его тексту, Волгоградскую область исключат из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесут ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3). Как отмечали авторы инициативы, это позволит увеличить " используемое населением светлое время суток в период с 06:00 до 09:00".

В третью часовую зону Волгоградская область перешла в октябре 2018 года. Жители региона неоднократно жаловались на нововведение, отмечая, что находиться вне московской часовой зоны неудобно на бытовом уровне. В итоги областные власти провели опрос, в котором поучаствовали более 1,3 миллиона человек. 65,74% поддержали возвращение к московскому времени, 33,99% высказались против.

Днем ранее Путин утвердил состав Государственного совета. В него вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также полпреды и лидеры парламентских партий. Главой Госсовета стал сам президент. Всего в его составе будет более 100 человек.

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