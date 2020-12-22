"Не отошла от горя": друг Джигарханяна отложил разговор с вдовой о судьбе квартире

Ему принадлежит часть квартиры актера

Незадолго до смерти Армен Джигарханян продумал судьбу трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке. Об этом рассказал близкий друг актера, бизнесмен Юрий Растегин.

Растегин заявил, что Джигарханян обсуждал с ним судьбу квартиры, в которой сейчас живет вдова артиста Татьяна Власова. Бизнесмен отметил, что намерен в ближайшее время поднять эту тему в разговоре с ней.

"Я бы, конечно, хотел исполнить волю Армена Борисовича, изложенную в нашем соглашении. Мы договаривались, что после его смерти я сделаю в этой квартире музей Джигарханяна, где будут проводиться какие-то камерные мероприятия, быть может, литературные чтения", - сказал Растегин.

Он подчеркнул, что не собирается выселять Власову из квартиры. Если женщина окажется против музея, то его можно сделать и позже, считает Растегин. В ближайшее время он хочет встретиться с вдовой Джигарханяна, чтобы узнать ее мысли на этот счет. передает "Собеседник". Разговор он откладывает из-за того, что Власова "она еще не отошла от горя".

Актер Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. Его трехкомнатная квартира в Староконюшенном переулке, которую артист получил от правительства Москвы, сейчас в равных долях принадлежит Растегину и Власовой.

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