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Участнику нападения на Буденновск в 1995 году дали 12 лет колонии

12:28
  • вторник
  • 22 декабря 2020

В результате теракта тогда погибли 129 человек

Аслан Даудов, являвшийся участников банды Шамиля Басаева, в 1995 году напавшей на Буденновск, отправится в исправительную колонию общего режима на 12 лет. Соответствующее решение вынес во вторник Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает "Интерфакс".

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Следствие установило, что в банду Басаева Даудов вошел в июне 1995 года. Помимо нападения на Буденновск, он также участвовал в захвате заложников и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Даудова признали виновным в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса о бандитизме, похищении человека, террористическом акте, а также "продлении, изменении и прекращении применения принудительных мер медицинского характера".

Нападение на Буденновск произошло 14 июня 1995. Басаев руководил группой злоумышленников в количестве примерно 160 человек. Атакован был районный отдел внутренних дел, а также административные и жилые здания. Боевики собрали колонну из 1586 заложников на центральной площади города, а затем завели их в здание Буденновской центральной районной больницы.

Заложников удерживали в течение шести суток. Жертвами теракта стали 129 человек, 415 человек получили ранения. Общий ущерб был оценен в 95,6 млрд неденоминированных рублей. Сам Басаев был ликвидирован только через 11 лет - его убили в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.

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