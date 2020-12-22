В МЧС объяснили, как правильно готовить шашлык

Запретов на костры на придомовых участках нет

Запретов на разведение костров и приготовление шашлыков на придомовой территории нет, сообщили в МЧС. В ведомстве разъяснили новые правила противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

"По разведению костров на придомовых территориях и фейерверкам правила противопожарного режима не устанавливают никаких прямых запретов - а наоборот, регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых это осуществить можно", - сказал на пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

Еникеев пояснил, что любой домовладелец на своих шести сотках имеет право развести огонь, пожарить шашлык и приготовить другие блюда на открытом огне. Однако при этом следует соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. В то же время, региональные власти могут ввести более жесткие требования, если в районе установится сухая, жаркая или ветреная погода, передает ТАСС.

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