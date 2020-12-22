Пожарные будут демонтировать мешающие проезду шлагбаумы

Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что с 1 января 2021 года шлагбаумы, которые препятствуют проезду пожарной техники, будут демонтировать. Таковы новые правила противопожарного режима, вступающие в силу с нового года.

"Если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарное подразделение, а также сопроводить их к месту ЧС, естественно, этот шлагбаум мы будем требовать демонтировать, поскольку он будет препятствовать проезду. Если у этого шлагбаума есть хозяин, есть ответственное лицо, которое в круглосуточном режиме его откроет, естественно, это не будет противоправным", - цитирует слова Еникеева ТАСС.

Директор департамента МЧС добавил, что при экстренном вызове собственник любого объекта, будь то жилое здание или общественное сооружение, должен встретить пожарных и указать, где именно горит, а также сколько людей находится в охваченном огне помещении. С точки зрения закона, уточнил Еникеев, противоправными действиями являются любые, мешающие работе пожарного подразделения.

Ранее в МЧС пояснили, что запретов на разведение костров и приготовление шашлыков на придомовой территории с нового года не будет. Как подчеркнули в ведомстве, любой домовладелец на своих шести сотках имеет право развести огонь, пожарить шашлык и приготовить другие блюда на открытом огне. Однако региональные власти могут ввести более жесткие требования, если в районе установится сухая, жаркая или ветреная погода.

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