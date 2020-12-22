Москва симметрично ответила на "список Навального"

Ноты переданы представителям Германии, Швеции и Франции

Москва на основе взаимности ответила Евросоюзу на антироссийскую санкционную активность. Как заявили в МИД России, в связи с антироссийскими санкциями ЕС по ситуации с Алексеем Навальным решено расширить ответный список представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию.

"В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Ранее стало известно, что в МИД были вызваны представители дипмиссий ФРГ, Франции и Швеции. Им вручили соответствующие ноты, такой же документ был направлен в представительство ЕС в Москве.

Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести россиян и научного института – их назвали причастными к якобы имевшему место "отравлению" Навального. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Германии в этой ситуации неприемлемым.

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