ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва симметрично ответила на "список Навального"

12:37
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Ноты переданы представителям Германии, Швеции и Франции

Москва на основе взаимности ответила Евросоюзу на антироссийскую санкционную активность. Как заявили в МИД России, в связи с антироссийскими санкциями ЕС по ситуации с Алексеем Навальным решено расширить ответный список представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию.
В "Роскосмосе" отреагировали на санкции США

"В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Ранее стало известно, что в МИД были вызваны представители дипмиссий ФРГ, Франции и Швеции. Им вручили соответствующие ноты, такой же документ был направлен в представительство ЕС в Москве.

Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести россиян и научного института – их назвали причастными к якобы имевшему место "отравлению" Навального. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Германии в этой ситуации неприемлемым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.