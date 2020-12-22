Новак пообещал Путину следить за ценами на топливо

Механизм по сглаживанию цен на нефть работает эффективно

В день энергетика Владимир Путин поговорил с заместителем председателя правительства Александром Новаком, который курирует работу топливно-энергетического комплекса страны. Встреча состоялась во вторник в Ново-Огарево, передает "ТВ Центр".

Президент поздравил вице-премьера с профессиональным праздником и поинтересовался текущим состоянием отрасли. По словам Новака, электроэнергетическая система России является одной из крупнейших в мире и самой надежной. За последние 8 лет отрасль значительно укрепилась, в том числе и за счет привлечения инвестиций. Эффективно работает механизм по сглаживанию цен на нефть, разработанный по поручению президента.

Новак: Будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. По авиакеросину хотел бы отдельно показать вам слайд: цены на авиационный керосин. По сравнению с 2019 годом практически на 19-20 процентов сегодня цены ниже.

Путин: Да. Александр Валентинович, вы это знаете эту тему. Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что, надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется.

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