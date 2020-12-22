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Мишустин вручил госнаграды сотрудникам МЧС

14:48
  • вторник
  • 22 декабря 2020

По словам премьера, ведомство решает важнейшие задачи

Михаил Мишустин вручил государственные награды сотрудникам МЧС и поздравил их с приближающимся профессиональным праздником.

Во вторник глава правительства посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Там ему показали современное оборудование, которое используют при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает "ТВ Центр".

Премьер-министр отметил: ведомство решает важнейшие задачи - тушение пожаров, борьба с катастрофами и ежедневная помощь людям. Подразделения работают практически в каждом уголке страны. В период пандемии МЧС смогло быстро подстроиться под новые обстоятельства, это позволило эффективно справляться с текущими вызовами.

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Михаил Мишустин во время посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС
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Михаил Мишустин в Ситуационном центре кризисных ситуациях МЧС
Михаил Мишустин в Ситуационном центре кризисных ситуациях МЧС
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