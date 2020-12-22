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В Москве подвели итоги инженерной олимпиады для детей

15:05
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Победителями стали более 160 школьников

В Москве на онлайн-конференции подвели итоги Олимпиады кружкового движения Национальной Технологической Инициативы для детей.

В соревнованиях участвовали школьники с 5 по 7-й классы. Команды знакомились с новыми технологиями, решали инженерные задачи и создавали свой образ будущего, передает "ТВ Центр".

В этом году в целях безопасности олимпиада полностью прошла в виртуальном формате. Заявки на участие подали около 29 тысяч человек из разных регионов. Победителями стали более 160 школьников. Мероприятие организовано при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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