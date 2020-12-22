В Москве подвели итоги инженерной олимпиады для детей

Победителями стали более 160 школьников
В Москве на онлайн-конференции подвели итоги Олимпиады кружкового движения Национальной Технологической Инициативы для детей.
В соревнованиях участвовали школьники с 5 по 7-й классы. Команды знакомились с новыми технологиями, решали инженерные задачи и создавали свой образ будущего, передает "ТВ Центр".
В этом году в целях безопасности олимпиада полностью прошла в виртуальном формате. Заявки на участие подали около 29 тысяч человек из разных регионов. Победителями стали более 160 школьников. Мероприятие организовано при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"